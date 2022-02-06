Российская команда вышла на первое место в командном олимпийском турнире благодаря результату фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка обошла конкурентов и взяла первенство в короткой программе.
15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила 90,18 балла.
Сборная России набрала 36 очков и вышла в лидеры командного турнира. Показав прекрасный результат в первых командных турнирах по всем дисциплинам.
Первенство российская фигуристка "вырвала" с немалым отрывом от конкурентов. Так, баллы распределились следующим образом:
Представительница сборной США Карен Чен, которая показала хороший результат и лидировала после первого дня, заняла пятое место в прокате и взяла 65,20 балла, пишет РИА Спорт.
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