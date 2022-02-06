Фигуристка Валиева завоевала первое место в командном турнире на Олимпиаде

Российская команда вышла на первое место в командном олимпийском турнире благодаря результату фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка обошла конкурентов и взяла первенство в короткой программе.

15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила 90,18 балла.

Сборная России набрала 36 очков и вышла в лидеры командного турнира. Показав прекрасный результат в первых командных турнирах по всем дисциплинам.

Первенство российская фигуристка "вырвала" с немалым отрывом от конкурентов. Так, баллы распределились следующим образом:

Камила Валиева (Россия) — 90,18 балла,

(Россия) — 90,18 балла, Вакаба Хигути (Япония) — 74,73 балла,

(Япония) — 74,73 балла, Мадлен Скизас (Канада) — 69,60 балла.

Представительница сборной США Карен Чен, которая показала хороший результат и лидировала после первого дня, заняла пятое место в прокате и взяла 65,20 балла, пишет РИА Спорт.

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