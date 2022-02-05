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Автор Валентина Севрюгина

Медведева: никто не может составить Валиевой конкуренцию на Олимпиаде

Спорт

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о шансах на победу российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских Играх в Пекине. Своим мнением спортсменка поделилась в эфире "Первого канала".

Медведева: никто не может составить Валиевой конкуренцию на Олимпиаде

"Может ли кто-то составить конкуренцию Валиевой в короткой программе? Не побоюсь этого слова — никто. В короткой программе я уверена, что чистый прокат Камилы — это 90 баллов. Не каждый мужчина столько наберёт. Поэтому чистый прокат Валиевой — и никто не соперник", — отметила Медведева.

Напомним, что на Олимпиаде Камила Валиева будет выступать с короткой программой в командном турнире. Об этом сегодня сказали в пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее спортсменки из России заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию. Золотую медаль в женском одиночном катании завоевала Камила Валиева, серебро выиграла Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова.

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Олимпиада: главное — не победа, а веселье
Автор: Валентина Севрюгина
Темы россия фигурное катание евгения медведева
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Медведева: никто не может составить Валиевой конкуренцию на Олимпиаде
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