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Автор Александр Шторм

Российские фанаты пообещали заставить украинцев ответить за оскорбления

Спорт

Во время следующих возможных матчей сборных или команд РФ и Украины российские болельщики отомстят украинцам за оскорбления своей страны. Об этом со ссылкой на фанатов сообщает проект "Себестоимость событий".

Российские фанаты пообещали заставить украинцев ответить за оскорбления

Авторы добавляют, что речь идёт "не только про внестадионные мероприятия, забивы и махачи" — на фанатском сленге это означает драки болельщиков.

Фанат из "основы" одного из ведущих футбольных клубов РФ заявил, что болельщики любят "красивые экшены", однако оскорбления украинцев, по его мнению, являются "быдлячеством". Он пообещал ярко и жёстко отомстить им с трибун.

Напомним, что во время полуфинала по футзалу, проигранного Украиной со счетом 2:3, болельщики Незалежной скакали и кричали: "Бей москалей, складывай трупы", пели про Путина, а также исполняли традиционное со времён Майдана "Кто не скачет, тот — москаль!".

"Кто не скачет, тот в финале" — ехидно отвечали им в соцсетях российские пользователи.

Ранее в соцмедиа сообщалось, что до матча в украинских соцсетях предлагали "расстрелять или отправить на передовую" сборную Украины в случае проигрыша.

После поражения от сборной России настроения разделились: некоторые украинцы требуют наказания спортсменов, другие поздравляют с "крутым матчем с сильной командой врага".

Отметим, что букмекеры не исключают "матч смерти" Россия-Украина в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре, если обе сборные выйдут из групп.

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