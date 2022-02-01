Тардиф: хоккеисты РФ могут взять золото на Олимпиаде, если не заразятся COVID-19

В условиях распространения коронавируса на Олимпиаде в Пекине золото могут взять не столько сильные команды, сколько здоровые игроки, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Как подчеркнул президент МФК, опасения, что кто-то из участников спортивного мероприятия заразится коронавирусом, более чем реальны. При этом победа будет не менее заслуженной, среди "стойких" к вирусу.

"Здоровье поможет, как и подготовка. Всё решится на льду, золотая медаль будет иметь такую же ценность, и победитель её заслуживает", — заявил Тардиф в беседе с ТАСС.

Кроме того, Тардиф уточнил, что у россиян есть все шансы на золотую медаль, если в команде не выявят заболевших COVID-19.

"Российская команда готовится к Олимпиаде достаточно серьёзно, остановив довольно рано сезон в Континентальной хоккейной лиге. Если российским игрокам удастся избежать случаев заражения коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов", — резюмировал президент федерации хоккея.

Как подчеркнул Тардиф, многие из участников Олимпиады приедут в Пекин накануне игр, когда завершат остальные матчи. При этом никто из спортсменов, соответственно, не был в изоляции. Поэтому на спортивном мероприятии решено проводить многоуровневое тестирование на коронавирус.

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