Стало известно о новой вспышке коронавируса в Пекине

За последние полтора года в Пекине зарегистрировано самое большое количество случаев заражения коронавирусом. В столице Китая стало известно о 20 новых случаях COVID-19. Об этом информирует канал BBC News.

Через четыре дня в Пекине стартуют зимние Олимпийские Игры. В китайской столице власти сейчас предпринимают все возможные меры для того, чтобы локализовать и остановить дальнейшее распространения коронавирусной инфекции. Жителям города проводят тестирование. Как сообщает телеканал, всего тестирование на COVID-19 должны пройти порядка двух миллионов человек. Помимо этого, отдельные районы Пекина, в которых были зафиксированы новые случаи заболевания, закрыты.

Ранее стало известно о 36 новых случаях коронавируса у атлетов и персонала, занятого на Олимпиаде. Что касается всего Китая, на 30 января было известно о 54 новых случаях COVID-19.

Спортсменам, тест на коронавирус у которых оказался положительным, предписано находиться в изоляторе до тех пор, пока два сданные ими в течение 24 часов теста не окажутся отрицательными. После этого им снова можно будет принимать участие в соревнованиях.

Зимние Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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