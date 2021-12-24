Ургант обрадовался предложению штрафовать российских футболистов за проигрыши

Телеведущий Иван Ургант в свойственной ему манере пошутил по поводу предложения штрафовать футболистов сборной России за плохие результаты.

Ургант иронично заявил, что в таком случае российским футболистам нужно постараться проигрывать постоянно, чтобы стабильно пополнять бюджет.

"В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России. Вот это новость. Вот это хорошая новость. В таком случае надо, получается, чтобы наша сборная только проигрывала. Справятся ли они? Получается, если они проигрывают, будет больше поступлений в бюджет".

Телеведущий предложил пойти дальше и расширить систему штрафов не только на российских футболистов, но и на представителей других видов спорта, которые плохо играют, а также тиктокеров и режиссёров, которые снимают плохое видео и кино.

"А штраф-то можно ввести не только для сборной России по футболу. У нас, например, сборная России по сёрфингу вообще никогда ничего не выигрывала. А есть ли у нас вообще сборная по сёрфингу? Создадим, обложим штрафами. Поднимем Россию! Можно, кстати, не только спортсменов штрафами обкладывать. Плохое видео в TikTok снял — заплати штраф. Плохое кино снял — заплати штраф" — предложил Ургант в новом выпуске "Вечернего Урганта".

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