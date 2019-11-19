Источник назвал штрафы футболистов сборной России

Самый крупный штраф для футболистов сборной России составляет 3000 евро. Такое наказание игроки получают за разглашение информации, плевок в соперника, обидные жесты во время матчей или драку на поле, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

1500 евро стоит отказ выполнять требования тренера или нарушение моральных норм в обществе или личной жизни. 1250 евро футболист платит за пропуск официального мероприятия, 1000 евро - за опоздание на него.

Пропуск без уважительных причин тренировки, сбора или официальной игры обойдется в 750 евро, опоздание - 500 евро.