Российский хоккеист Овечкин побил еще один рекорд в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин - нападающий команды "Вашингтон Кэпиталс" - побил ещё один рекорд. Он отдал две результативные передачи в матче НХЛ против "Питтсбург Пингвинс".

Как сообщает Lenta. ru, всего 36-летний спортсмен набрал 43 очка (21+22). Таким образом, Овечкин стал рекордсменом "Вашингтона" по набранным очкам в первых 27 матчах сезона.

"Кэпиталс" проиграли "Пингвинс" со счетом 2:4. "Вашингтон" сейчас на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 38 очков в 27 матчах. "Питтсбург" — на седьмом, у неё 31 очко в 26 матчах.

Ранее Pravda.Ru писала, что Овечкин установил рекорд НХЛ, забив две шайбы в матче против "Оттавы Сенаторз".

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