Овечкин установил рекорд НХЛ, забив две шайбы в матче против "Оттавы Сенаторз"

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом сезоне.

В матче против команды "Оттава Сенторз" 36-летний нападающий оформил дубль. Эти голы позволили ему возглавить снайперскую гонку НХЛ. Количество забитых шайб в коллекции Овечкина возросло до семи. Игра завершилась со счётом 7:5 в пользу "Вашингтон Кэпиталз".

Следом за Овечкиным в зачёте НХЛ идут следующие хоккеисты, забросившие по шесть шайб в сезоне:

Коннор Макдэвид — капитан "Эдмонтона";

— капитан "Эдмонтона"; Тайлер Бетуцци — нападающий "Детройта";

— нападающий "Детройта"; Анже Копитар — капитан "Лос-Анджелеса":

— капитан "Лос-Анджелеса": Элиас Линдхольм — нападающий "Калгари".

Как сообщает издание "Чемпионат", после победного матча Овечкин подарил свою клюшку болельщице, которой пришлось преодолеть три тысячи километров, чтобы сфотографироваться с кумиром. Девушка по имени Хонли из Канады во время разминки спортсменов разместила плакат, где попросила российского хоккеиста сделать селфи с ней, однако вместо этого получила более значимый подарок.

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