Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 741-ю шайбу в НХЛ, сравнявшись с известным американским хоккеистом Бреттом Халлом в рейтинге лучших снайперов за всю историю лиги.

Овечкин переправил шайбу в сетку «Баффало Сэйбрз», изменив счёт на 3:1 в пользу «Вашингтона». Ему ассистировали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Затем ещё несколько игроков из двух клубов смогли забить шайбы. В итоге «Вашингтон» обыграл «Баффало» со счётом 5:3.

В тройку лидеров по забитым шайбам сейчас входят следующие хоккеисты:

Уэйн Гретцки (894);

(894); Горди Хоу (801);

(801); Яромир Ягр (766).

Нападающего «Вашингтона» не сразу утвердили на четвёртое место рейтинга. Сначала лига записала автора гола в качестве «неизвестного исполнителя» (unknown scorer). Впоследствии судьи объявили, что Овечкин забросил свою 741-ю шайбу за карьеру и догнал Бретта Халла.

Хоккейный клуб «Вашингтон» в своём Twitter-аккаунте поздравил 36-летнего форварда.

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