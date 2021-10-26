Болельщики "Оттавы" потребовали дисквалифицировать Овечкина

Матч между "Оттавой" и "Вашингтоном" закончился уверенной победой "Кэпиталз" 7:5. Российский форвард Александр Овечкин отметился дублем и в результате возглавил список лучших снайперов сезона НХЛ.

Болельщики "Сенаторз" негативно отреагировали на игру 36-летнего нападающего. Вопросы вызвал силовой приём, который применил Ови к Нику Полу, сильно "прислонив" его своим телом к борту. После жёсткого хита канадец какое-то время не мог прийти в себя. Часто за подобные толчки хоккеиста награждают двухминутным удалением, однако Александру "Великому" наказания так и не дали.

Как высказались разъярённые зрители после игры:

"Это должен быть штраф или дисквалификация. Но нет, он же звезда".

"НХЛ защищает своих суперзвёзд. Они ведь не могут сделать ничего плохого, ага".

"Сумасшествие. НХЛ должна рассмотреть этот эпизод на предмет дисквалификации Овечкина".

В этой игре хет-триком отличился Ти Джей Оши. По традиции, хоккейные поклонники бросают свои кепки на лёд, чтобы поздравить хоккеиста с таким достижением. Так во время этой игры на льду арены "Скоушабэнк Плейс" оказался даже бюстгальтер фанатки.

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