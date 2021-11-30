Хоккеист Панарин ответил канадцу, оскорбившему России. Но у того другая версия

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев запустил в интернете флешмоб под хештегом #fromRussiawithGlove в поддержку российского хоккеиста в НХЛ Артемия Панарина.

На видеозаписи видно, как российский нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" бросает перчатку в в игрока клуба НХЛ "Бостон Брюнз" из Канады Брэда Маршана. Позднее Панарин заявил, что Маршан оскорбил Россию. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Артемий Панарин был оштрафован на пять тысяч долларов за неспортивное поведение. Брэд Маршан наказан не был.

"В хоккей, как известно, играют настоящие мужчины, а трусы в хоккей не играют. Но одного такого я нашел. В составе "Бостона" есть игрок сборной Канады Брэд Маршан, который что-то сказал такое Артемию Панарину. Сказал про Россию. Вы знаете, что в нашей стране приличные мужчины за слова отвечают", — написал Дмитрий Губерниев в Instagram.

Однако у Маршана другая версия произошедшего. Её процитировал у себя в Twitter журналист The Athletic Флуто Шинзава. Канадский хоккеист сообщил, что сказал Панарину, что в России его никто не любит. "И если теперь такое выводит парней из себя, то это самая мягкая лига в мире", — якобы сказал Маршан.

По мнению канадца, "говорят вещи и намного хуже". "Если это то, из-за чего он плачет, значит, так оно и есть", — считает Брэд Маршан.