Крамер удивился отказу сборной Норвегии участвовать в гонке из-за мороза

Старший тренер российской сборной по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил удивление отказу норвежских лыжников от участия в гонке преследования в Финляндии из-за сильного мороза.

"В тот день было 18 градусов мороза. Окей, возможно, у некоторых из них могли быть из-за этого какие-то проблемы, но разве они были бы у всех? Не думаю, что решение сняться правильное для спорта в целом. Что касается норвежцев… Знаете, такая же температура может быть и на Олимпиаде. Но там они наверняка выйдут на старт", — выразил своё мнение Крамер изданию Dagbladet.

В день, когда в финской Руке должна была пройти гонка преследования, температура воздуха была очень низкой. Из-за этого женская гонка была перенесена по решению Международной федерации лыжного спорта.

Из-за жалоб на мороз норвежская сборная в полном составе не вышла на старт вместе с победителем индивидуальной гонки, представителем Финляндии Иво Нисканеном.

Из-за отказа норвежской сборной российские лыжники заняли весь пьедестал: золото получил Александр Большунов, серебро — Сергей Устюгов, бронзу — Артём Мальцев. Четвёртым пришёл еще один россиянин, Иван Якимушкин. Благодаря этой победе Большунов стал обладателем жёлтой майки лидера.

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