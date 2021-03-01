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Норвежцы атаковали Большунова за поведение после командного спринта

Спорт

Российский лыжник Александр Большунов снова попал под шквал критики со стороны норвежцев. На этот раз за поведение после завершения командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Норвежцы атаковали Большунова за поведение после командного спринта

Норвежцам не понравилось, что Большунов не подошёл поддержать своего партнёра по команде Глеба Ретивых. При последней передаче эстафеты россияне шли с отрывом в четыре секунды, но Ретивых растерял преимущество и финишировал третьим.

Что говорят норвежцы

Норвежцы в один голос заявили, что поведение Большунова не соответствует спортивному духу. По их словам, в других командах такое поведение недопустимо.

"Для спорта это неправильно, так не должно быть. Наверное, они с Глебом не лучшие друзья", — заявил лыжник Эрик Валнес в интервью NRK.

"Можно было и порадоваться за партнера по команде. У нас такого не бывает", — сказал Йоханнес Клебо.

"Это просто нереально, в Норвегии лыжники не поступают так, как Большунов", — заявил норвежский тренер Арильд Монсен.

"Большунов поступил некрасиво, я возмущена. Могли такое произойти у шведов? Нет", — заявила шведская лыжница Майя Далквист.

Реакция FIS

Норвежские журналисты даже обратились в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой оценить поступок Большунова. В организации заявили, что не рассматривают отношения между лыжниками.

"Нигде в правилах не написано, что спортсмены должны радоваться после финиша или во время цветочной церемонии. Они обязаны лишь там присутствовать", — заявили в FIS.

Что говорит Большунов

Сам Большунов признался, что был расстроен после финиша командного спринта. Но россиянин заявил, что у него нет никаких претензий к партнёру по команде.

"Я был немного расстроен, отдышался после гонки и только потом ушел. Вопросы к Ретивых? Нет никаких вопросов. Это спорт, и здесь я не могу ничего сказать", — заявил Большунов в эфире "Матч ТВ".

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Автор: Артём Пермяков
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