Российский лыжник Александр Большунов снова попал под шквал критики со стороны норвежцев. На этот раз за поведение после завершения командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Норвежцам не понравилось, что Большунов не подошёл поддержать своего партнёра по команде Глеба Ретивых. При последней передаче эстафеты россияне шли с отрывом в четыре секунды, но Ретивых растерял преимущество и финишировал третьим.
Норвежцы в один голос заявили, что поведение Большунова не соответствует спортивному духу. По их словам, в других командах такое поведение недопустимо.
"Для спорта это неправильно, так не должно быть. Наверное, они с Глебом не лучшие друзья", — заявил лыжник Эрик Валнес в интервью NRK.
"Можно было и порадоваться за партнера по команде. У нас такого не бывает", — сказал Йоханнес Клебо.
"Это просто нереально, в Норвегии лыжники не поступают так, как Большунов", — заявил норвежский тренер Арильд Монсен.
"Большунов поступил некрасиво, я возмущена. Могли такое произойти у шведов? Нет", — заявила шведская лыжница Майя Далквист.
Норвежские журналисты даже обратились в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой оценить поступок Большунова. В организации заявили, что не рассматривают отношения между лыжниками.
"Нигде в правилах не написано, что спортсмены должны радоваться после финиша или во время цветочной церемонии. Они обязаны лишь там присутствовать", — заявили в FIS.
Сам Большунов признался, что был расстроен после финиша командного спринта. Но россиянин заявил, что у него нет никаких претензий к партнёру по команде.
"Я был немного расстроен, отдышался после гонки и только потом ушел. Вопросы к Ретивых? Нет никаких вопросов. Это спорт, и здесь я не могу ничего сказать", — заявил Большунов в эфире "Матч ТВ".
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