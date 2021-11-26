Игорь Акинфеев запел в образе Боба Марли

Фанаты ЦСКА в шоке: Игорь Акинфеев запел. Да не просто запел, а в образе, сильно смахивающем на Боба Марли.

Несколько дней назад в интернете появился видеоролик, на котором голкипер в образе растамана — с длинными дредами, в пестром берете и клетчатой жилетке — поёт в стиле регги о футболе.

"Это футбол, это наш футбол и всем непонятно, будет ли гол", — распевает 35-летний капитан ЦСКА.

Что значит это неожиданное перевоплощение, Акинфеев пока никак не прокомментировал. А фанаты уже головы сломали: уж не решил ли футболист кардинально сменить профессию?

К слову, раньше Игорь Акинфеев уже пробовал себя в шоу-бизе:

разок спел с вокалистом "Руки вверх" Сергеем Жуковым и снялся в двух его клипах.