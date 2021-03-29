ЦСКА посоветовал Акинфееву послушать песню группы "Руки вверх"

ЦСКА отметил день дебюта Игоря Акинфеева в составе команды. Голкипер провёл первый матч за "армейцев" 29 марта 2003 года, ровно 18 лет назад.

Акинфеев - посол ЧМ-2018

Пресс-служба ЦСКА в шутку посоветовала вратарю послушать песню любимой группы "Руки вверх" под названием "18 мне уже".

"Акинфеев дебютировал за ЦСКА, выйдя на замену в игре Кубка премьер-лиги с "Зенитом". И понеслось", — говорится в сообщении ЦСКА.

В составе ЦСКА Акинфеев на данный момент провёл 665 матчей. В 282 играх голкипер ушёл с поля без пропущенных мячей.

С ЦСКА вратарь выиграл шесть чемпионских титулов, шесть Кубков России, семь Суперкубков России и один Кубок УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев провёл 110 матчей. На Евро-2008, где команда заняла третье место, вратарь ЦСКА был основным. После ЧМ-2018, на котором сборная вышла в четвертьфинал, голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде.