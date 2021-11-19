Тренер сборной Норвегии счёл забавным инцидент с Крюгером и собаками

Тренер норвежской сборной по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум выразил своё мнение по поводу случившегося с двукратным олимпийским чемпионом Сименом Хегстадом Крюгером.

Крюгер ранее сообщил, что на него напали две собаки. Из-за укусов терьеров норвежец был вынужден обратиться к врачам, которые слелали ему укол против столбняка.

"Я счёл это забавным. Пожалуй, это была расплата. Симен этой осенью ткнул палкой в ногу Сьюра Рете, и тому пришлось делать прививку от столбняка. Наверное, Сьюр послал несколько собак, чтобы отомстить Симену", — пошутил тренер, которого цитирует VG.

Симен Хегстад Крюгер — двухкратный олимпийский чемпион-2018 в Пхёнчхане, где он выиграл эстафету по лыжным гонкам 4 по 10 км, а также победил в скиатлоне.

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