EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Названы самые желаемые города России для переезда ради работы
Вирусолог рассказала, что прививка не защищает от "ковидного хвоста"
Экс-глава Молдавии Додон: отношениям с Россией нужно придать новый импульс
Косачёв счёл вмешательством в дела РФ резолюцию о непризнании Путина президентом
Мишустин расширил обязанности вице-премьеров для выполнения поручений Путина
Байден заставил русскоязычную сотрудницу отречься от комсомола
Блащак: мигранты изменили тактику и продолжают штурмовать границу
Ещё 11 беженцев обратились за помощью к белорусским медикам
Активное развитие туризма в Ростовской области даёт стимул смежным отраслям

Тренер сборной Норвегии счёл забавным инцидент с Крюгером и собаками

Спорт

Тренер норвежской сборной по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум выразил своё мнение по поводу случившегося с двукратным олимпийским чемпионом Сименом Хегстадом Крюгером.

Крюгер ранее сообщил, что на него напали две собаки. Из-за укусов терьеров норвежец был вынужден обратиться к врачам, которые слелали ему укол против столбняка.

"Я счёл это забавным. Пожалуй, это была расплата. Симен этой осенью ткнул палкой в ногу Сьюра Рете, и тому пришлось делать прививку от столбняка. Наверное, Сьюр послал несколько собак, чтобы отомстить Симену", — пошутил тренер, которого цитирует VG.

Симен Хегстад Крюгер — двухкратный олимпийский чемпион-2018 в Пхёнчхане, где он выиграл эстафету по лыжным гонкам 4 по 10 км, а также победил в скиатлоне.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Simen Krüger's Amazing Recovery in Men’s Cross-Country Skiathlon | PyeongChang 2018 Replays
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
Названы самые желаемые города России для переезда ради работы
Ростовский следователь Ильина реабилитировала главарей кущевской банды Цапка и Цеповяза в деле о вымогательстве
Вирусолог рассказала, что прививка не защищает от "ковидного хвоста"
Экс-глава Молдавии Додон: отношениям с Россией нужно придать новый импульс
Косачёв счёл вмешательством в дела РФ резолюцию о непризнании Путина президентом
Тренер сборной Норвегии счёл забавным инцидент с Крюгером и собаками
Мишустин расширил обязанности вице-премьеров для выполнения поручений Путина
Байден заставил русскоязычную сотрудницу отречься от комсомола
Блащак: мигранты изменили тактику и продолжают штурмовать границу
Ещё 11 беженцев обратились за помощью к белорусским медикам
Популярное
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?

России необходимо жёстко отреагировать на строительство в Казахстане ещё одной биолаборатории США "уханьского уровня", вплоть до исключения из ОДКБ.

Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Андрей Мартынюк На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова Андрей Мартынюк Любовь Степушова Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Карелия: на мистическую гору Воттоваара запустят автобусы Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников