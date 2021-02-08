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Стало известно расписание трансляций чемпионата мира по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Чемпионат мира по биатлону-2021 будет показан в эфире трёх телеканалов. Российские зрители смогут увидеть гонки в прямо эфире на Первом канале, "Матч ТВ" и "Eurosport".

Стало известно расписание трансляций чемпионата мира по биатлону

Чемпионат мира стартует в Поклюке 10 февраля смешанной эстафетой. Завершится турнир 21 февраля мужским масс-стартом.

Расписание чемпионата мира по биатлону

  • 10 февраля, 17.00. Смешанная эстафета. Матч ТВ, Eurosport.
  • 12 февраля, 16.30. Спринт (мужчины). Матч ТВ, Eurosport.
  • 13 февраля, 16.30. Спринт (женщины). Матч ТВ, Eurosport.
  • 14 февраля, 15.15. Гонка преследования (мужчины). Первый канал, Eurosport 2.
  • 14 февраля, 17.30. Гонка преследования (женщины). Первый канал, Eurosport.
  • 16 февраля, 14.05. Индивидуальная гонка (женщины), Матч ТВ.
  • 17 февраля, 16.30. Индивидуальная гонка (мужчины), Матч ТВ.
  • 18 февраля, 17.15. Одиночная смешанная эстафета*.
  • 20 февраля, 13.45. Эстафета (женщины), Матч ТВ.
  • 20 февраля, 17.00. Эстафета (мужчины)*.
  • 21 февраля, 14.30. Масс-старт (женщины)*.
  • 21 февраля, 17.15. Масс-старт (мужчины)*.

*будет определено позже

Автор: Артём Пермяков
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