Чемпионат мира по биатлону-2021 будет показан в эфире трёх телеканалов. Российские зрители смогут увидеть гонки в прямо эфире на Первом канале, "Матч ТВ" и "Eurosport".
Чемпионат мира стартует в Поклюке 10 февраля смешанной эстафетой. Завершится турнир 21 февраля мужским масс-стартом.
*будет определено позже
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?