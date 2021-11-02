Губерниев о выборе между биатлоном и лыжами: "Сердце разрывается"

Спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в беседе с олимпийским чемпионом Сочи-2014, лыжником Александром Легковым, поделился своими спортивными предпочтениями. Интервью с комментатором вышло на Matchtv.ru.

На вопрос, что ему интереснее комментировать — биатлон или лыжи — Губерниев признался, что любит эти два вида спорта одинаково и не хочет их противопоставлять:

"Моё сердце разрывается, потому что я не могу быть одновременно на лыжах и биатлоне. Я поставлю здесь знак равенства".

Телеведущий добавил, что биатлон ушёл далеко вперед и с точки зрения организации, и с точки зрения показа, и ему очень хотелось бы, чтобы лыжи так же активно развивались. С другой стороны Губерниев отметил, что победы у лыжников более значимые:

"С точки зрения побед биатлон и рядом не стоял, это я понимаю".

Комментатор выразил надежду во время Олимпиады поработать и на соревнованиях по лыжам, и по биатлону.

Также он ответил на вопрос о своем конфликте с Еленой Вяльбе, главой Федерации лыжных гонок РФ. Губерниев сказал, что первый шаг к примирению он уже сделал, хоть, по его словам, он с Вяльбе и не ссорился. Он обратился к бывшей лыжнице, сказав, что надеется работать с ней вместе во имя лыжных гонок и будущих побед.

Елена Вяльбе, в свою очередь, недавно опровергла информацию о том, что они с Губерниевым помирились.

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