Губерниев резко ответил Познеру на слова о наказании России на Олимпиаде

По мнению комментатора, Познер не может определиться, за кого ему болеть.

Телеведущий Дмитрий Губерниев посмеялся над своим коллегой Владимиром Познером в беседе с изданием URA. RU.

Накануне Познер заявил, что Россия понесла заслуженное наказание за череду допинговых нарушений, выступая на токийской Олимпиаде без гимна и флага. Познер надеется, что спортивная держава исправит все ошибки и не повторит их в будущем.

Губерниев отметил, что относится к Познеру с большим уважением, но с подобными высказываниями не согласен. Причина таких слов со стороны Познера, заключил Губерниев, в том, что его коллега является гражданином сразу нескольких стран: США, Франции и России. Познер просто не может понять, за кого же ему болеть:

Он как бы такой дракон о трех головах. Я бы на его месте тоже распылялся, поэтому сложно ему приходится. Америка, Франция, а там Россия.

Также Губерниев попросил не забывать, что российские олимпийцы "были чисты" и не сдали ни одной положительной допинг-пробы во время Игр в Токио. Комментатор уверен, что сборная России станет сильнее и успешно выступит на следующей Играх в Париже.

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