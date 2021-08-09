EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Безработица в США вызвала обвал цен на золото
Британский профессор: COVID скоро станет сезонной болячкой, как ОРВИ
"Когда в товарищах согласья нет" - ЕС грозит проредить ряды
В Красноярском крае дорожный конфликт закончился ДТП и стрельбой. Двое ранены
Автоэксперт подкинул три идеи, как экономить на бензине
Глава украинской экоинспекции: мы исчерпали ресурсы и берем в долг у природы
Девочку застрелили, ее мать ранили на улице одной из деревень в Тульской области
Гендиректор "Вектора": массово прививать детей от COVID-19 не нужно
В Германии обвинили Газпром в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС

Ягудин: у нас забрали флаг и потом отбирают победы просто потому, что мы русские

Спорт » Одиночные виды

Прославленный фигурист считает, что Игры стали похожи на Евровидение.

Ягудин: у нас забрали флаг и потом отбирают победы просто потому, что мы русские

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение в Instagram о соревнованиях по художественной гимнастике на токийской Олимпиаде.

7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, уступив первое место представительнице Израиля Линой Ашрам. Тренерский штаб сборной России был возмущен судейством, а на родине Авериной многие уверены, что у победу у спорстменки "просто отобрали".

По словам Ягудина, израильской гимнастке завысили оценку несмотря на грубую ошибку во время выступления. Фигурист заявил, что Авериной "решили сломать триумф", ведь россиянки на протяжении 25 лет побеждали в художественной гимнастике:

Теперь на Олимпийских играх помимо оценок за технику, сложность и т. д., появилась еще одна оценка, которая важнее всех остальных — "оценка за гражданство". У нас забрали флаг и потом отбирают победы. Просто потому что ты русский!

Ягудин уверен, что судейские решения на Олимпиде политизированы, а сами соревнования все больше похожи на музыкальный конкурс Евровидение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Самый громкий скандал на Олимпийских играх. Случайность или спланированная акция?
Автор: Алексей Ткаченко
Последние материалы
Британский профессор: COVID скоро станет сезонной болячкой, как ОРВИ
"Когда в товарищах согласья нет" - ЕС грозит проредить ряды
В Красноярском крае дорожный конфликт закончился ДТП и стрельбой. Двое ранены
Автоэксперт подкинул три идеи, как экономить на бензине
Глава украинской экоинспекции: мы исчерпали ресурсы и берем в долг у природы
Девочку застрелили, ее мать ранили на улице одной из деревень в Тульской области
Гендиректор "Вектора": массово прививать детей от COVID-19 не нужно
В Германии обвинили Газпром в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Боррель от имени ЕС издал декларацию о фальсифицированных выборах в Белоруссии
МИД Чехии: мы должны наладить отношения с Россией
Популярное
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.

Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Мир. Новости мира
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Василий Амирджанов Власти готовятся к реакции на результаты выборов Василий Амирджанов Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров
Центразия
Экс-президент Киргизии Акаев, проходящий по делу о коррупции, улетел в Москву
Новости спорта
Россия стала пятой в итоговом зачёте ОИ-2020: не хватило медалей гимнасток
Украинская легкоатлетка будет объясняться перед минобороны за фото с россиянкой
Новости Украины
Украинская легкоатлетка будет объясняться перед минобороны за фото с россиянкой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников