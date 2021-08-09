Ягудин: у нас забрали флаг и потом отбирают победы просто потому, что мы русские

Прославленный фигурист считает, что Игры стали похожи на Евровидение.

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение в Instagram о соревнованиях по художественной гимнастике на токийской Олимпиаде.

7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, уступив первое место представительнице Израиля Линой Ашрам. Тренерский штаб сборной России был возмущен судейством, а на родине Авериной многие уверены, что у победу у спорстменки "просто отобрали".

По словам Ягудина, израильской гимнастке завысили оценку несмотря на грубую ошибку во время выступления. Фигурист заявил, что Авериной "решили сломать триумф", ведь россиянки на протяжении 25 лет побеждали в художественной гимнастике:

Теперь на Олимпийских играх помимо оценок за технику, сложность и т. д., появилась еще одна оценка, которая важнее всех остальных — "оценка за гражданство". У нас забрали флаг и потом отбирают победы. Просто потому что ты русский!

Ягудин уверен, что судейские решения на Олимпиде политизированы, а сами соревнования все больше похожи на музыкальный конкурс Евровидение.

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