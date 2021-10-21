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"Зенит" проиграл "Ювентусу" из-за гола на последних минутах матча

Спорт » Командные виды » Футбол

Петербургский "Зенит" потерпел поражение от туринского "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Зенит" проиграл "Ювентусу" из-за гола на последних минутах матча

Встреча, организованная в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 1:0 в пользу команды гостей. Единственный мяч забил Деян Кулушевски уже на последних минутах игры. Футболист из итальянского клуба пробил по воротам головой, а Станислав Крицюк просто не успел за мячом.

В следующем туре "Зенит" и "Ювентус" встретятся в Турине, матч запланирован на 2 ноября.

В своём Telegram-канале Дмитрий Губерниев прокомментировал игру футболистов "Зенита".

"Ау, "Зенит"! Как так? Опять несостоятельность в Европе? Увы и ах…" — написал телеведущий.

ФК "Зенит" занимает третье место (три очка) в турнирной таблице группы Н после трёх туров Лиги Чемпионов, а "Ювентус" расположился на первой строчке рейтинга (девять очков).

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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