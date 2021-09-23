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Российского олимпийского чемпиона Биляла Махова дисквалифицировали из-за допинга

Спорт

Российского спортсмена Биляла Махова, который участвовал в соревнованиях по борьбе, уличили в употреблении допинга и дисквалифицировали на четыре года. Об этом сообщили на официальном сайте Российского антидопингового агентства.

Российского олимпийского чемпиона Биляла Махова дисквалифицировали из-за допинга

Билял Махов — победитель лондонской Олимпиады-2012. Спортсмен получил золото через восемь лет после соревнования, поскольку прежние медалисты принимали допинг. В таком же нарушении борца заподозрили в 2020 году, однако тогда парень объяснил всё последствиями операции.

"Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА "РУСАДА" принял решение дисквалифицировать спортсмена Махова Биляла на четыре года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил" — заявили представители.

Также, в четверг, 23 сентября, дисквалифицировали таких спортсменов, как:

  • Карина Касенова, занималась велоспортом, получила два года ограничений;
  • Алексей Щуцков, выступал на соревнованиях по пауэрлифтингу, не сможет принимать в них участие шесть лет;
  • Джамаладин Шангереев, спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата, дисквалифицировали на четыре года.
  • другие.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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