Российского спортсмена Биляла Махова, который участвовал в соревнованиях по борьбе, уличили в употреблении допинга и дисквалифицировали на четыре года. Об этом сообщили на официальном сайте Российского антидопингового агентства.
Билял Махов — победитель лондонской Олимпиады-2012. Спортсмен получил золото через восемь лет после соревнования, поскольку прежние медалисты принимали допинг. В таком же нарушении борца заподозрили в 2020 году, однако тогда парень объяснил всё последствиями операции.
"Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА "РУСАДА" принял решение дисквалифицировать спортсмена Махова Биляла на четыре года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил" — заявили представители.
Также, в четверг, 23 сентября, дисквалифицировали таких спортсменов, как:
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