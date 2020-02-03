Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил о том, что трёхкратный чемпион мира Билял Махов обвиняется в употреблении допинга. По словам самого спортсмена, он преднамеренно не принимал запрещенных веществ.
"Я уже встречался с Билялом после того, как получил официальную информацию. Моя позиция такова: у меня есть на столе документ, остальные разговоры в пользу бедных.
Он не стоит на позиции категорического отказа, не отрицает возможности наличия у него гормона роста, объясняет это тем, что его супруга принимает комплекс медпрепаратов, в которых присутствовала эта субстанция. Пробу у него взяли дома, приехали к нему в пять утра", — заявил Мамиашвили.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.