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"Россию можно только убить": Винер-Усманова высказалась о скандале на Олимпиаде

Спорт » Одиночные виды

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова стала гостем программы "Все на Матч!" и побеседовала за кадром передачи с генпродюсером телеканала "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

"Россию можно только убить": Винер-Усманова высказалась о скандале на Олимпиаде

По словам Винер-Усмановой, она намерена и впредь отстаивать честь российской сборной после инцидента в Токио, связанного с итогами соревнований в художественной гимнастике. Президент ВФХГ категорически не согласна с тезисом о том, что "одна страна не может побеждать двадцать лет" в каком-либо виде спорта, ведь тогда данный вид спорта "можно закрывать".

Винер-Усманова возмущена судейством на Играх в Токио и намерена провести расследование инцидента. При этом тренер не считает, что был какой-то "политический заказ", но сетует на то, что из-за скандала в художественной гимнастике Россия потеряла четвёртое место в общем медальном зачете Олимпиады:

"Нас нельзя изнасиловать. Нас можно только убить".

Кроме того, Винер-Усманова призвала не травить израильскую спортсменку Линой Ашрам, выигравшую золото в индивидуальном многоборье, потому что "детей эта история не касается".

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова
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