Белорусская ассоциация гимнастики высмеяла медаль россиянки на Олимпиаде

Россиян попросили "снять корону".

Российская сборная впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике на Олимпийских играх. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что международная федерация изначально стремилась прекратить доминирование российских девушек. По словам Винер-Усмановой и многих болельщиков, россиянки столкнулись в Японии с предвзятым судейством.

Украинская судья международной категории Лидия Виноградная попыталась объяснить в Facebook, по какой причине российская спорстменка Дина Аверина завоевала серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам. Виноградная назвала итог соревнований закономерным, за что на нее обрушились с критикой болельщики сборной России.

Москвичка Ирина Колчина оставила под публикацией Виноградной гневный комментарий, на который ответила Белорусская ассоциация гимнастики:

Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5.

Этот аккаунт действительно принадлежит Белорусской ассоциация гимнастики, и ссылка на него указана на официальном сайте bga.by.

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