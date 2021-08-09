Украинская судья объяснила, почему россиянка проиграла израильтянке на Олимпиаде

Лидия Виноградная уверена, что виной всему стала"трудность тела".

Арбитр международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная рассказала, по какой причине израильская спортсменка Линой Ашрам победила россиянку Дину Аверину в индивидуальном многоборье на токийской Олимпиаде. Обращение Виноградной опубликовано на странице украинской гимнастки Анны Ризатдиновой в Facebook.

Украинская судья уверена, что виной всему стала "трудность тела", в которой у Ашрам было огромное преимущество перед соперницами. Россиянки не сумели компенсировать разницу за счет чистого исполнения элементов, и ошибка Ашрам во время вытсупления не повлияла на итоговый результат:

Линой сделала другие, более сложные повороты. На наш взгляд, все объективно.

Состязания в индивидуальном многоборье прошли 7 августа. Ашрам выиграла золотую медаль, Аверина завоевала серебро, уступив израильтянке 0,150 балла. Многие российские зрители и специалисты остались недовольный судейством.

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