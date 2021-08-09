Лидия Виноградная уверена, что виной всему стала"трудность тела".
Арбитр международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная рассказала, по какой причине израильская спортсменка Линой Ашрам победила россиянку Дину Аверину в индивидуальном многоборье на токийской Олимпиаде. Обращение Виноградной опубликовано на странице украинской гимнастки Анны Ризатдиновой в Facebook.
Украинская судья уверена, что виной всему стала "трудность тела", в которой у Ашрам было огромное преимущество перед соперницами. Россиянки не сумели компенсировать разницу за счет чистого исполнения элементов, и ошибка Ашрам во время вытсупления не повлияла на итоговый результат:
Линой сделала другие, более сложные повороты. На наш взгляд, все объективно.
Состязания в индивидуальном многоборье прошли 7 августа. Ашрам выиграла золотую медаль, Аверина завоевала серебро, уступив израильтянке 0,150 балла. Многие российские зрители и специалисты остались недовольный судейством.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.