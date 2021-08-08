Кабаева возмущена резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но, в данном случае, не может остаться в стороне.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева в интервью изданию "Спорт-Экспресс" высказалась по поводу скандала, разгоревшегося на Играх в Токио вокруг состязаний в художественной гимнастике.

7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье, проиграв представительнице Израиля Линой Ашрам. 8 августа сборная России стала второй в групповом турнире. Накануне двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева заявила, что израильская спортсменка "вырвала победу у Авериной".

По словам Кабаевой, она с уважением относится к Утяшевой и ее спортивным заслугам, но нельзя забывать о том, что Ляйсан за всю карьеру никогда не побеждала в личном многоборье ни на одном из турниров:

Комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права.

Кабаева отметила, что все российские гимнастки уважительно относятся к Ашрам, и израильская спортсменка к разгоревшемуся скандалу не имеет никакого отношения, ведь именно судьи лишили Дину Аверину золота Олимпийских игр. О "вырывании победы" со стороны Ашрам не может быть и речи, уверена Алина Кабаева.

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