"Не верю… потом слезы": Утяшева отреагировала на проигрыш российской гимнастки

Бывшая гимнастка и супруга Павла Воли в своём Instagram-аккаунте поделилась своим мнением по поводу того, что гимнастке Дине Авериной на Олимпиаде досталось лишь серебро, тогда как все были уверены в том, что спортсменка возьмёт золотую награду.

Ляйсан Утяшева обратилась к коллегам со словами утешения.

"Первая моя реакция — "не верю"… Потом слезы… Дина, Арина, милые, держитесь! Я понимаю, что сейчас невозможно тяжело, но мы все с вами… Вы сражалась достойно! Я уже говорила о том, что эта Олимпиада особенно трудная для наших спортсменов: перенос на год, отсутствие нашего флага", — написала Ляйсан в своём микроблоге.

При этом Утяшева признала достижения израильтянки, которой досталось золото.

"Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам @linoy_ashram: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду", — похвалила иностранную спортсменку супруга Павла Воли.

Ляйсан всё же недовольна решением судей.

"И да, у меня есть вопросы к судьям. Я в шоке. Никогда такого не было. Обидно. Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки. Девочки мои, @arishadina1998, я хочу, чтобы вы услышали: мы вас очень любим! Дина, спасибо за серебро, на самом деле для всех нас это золото", — закончила свою мысль бывшая спортсменка.

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