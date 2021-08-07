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Недосягаемые! — российские синхронистки взяли золото на Олимпиаде в Токио

Спорт

Российская команда стала лидером соревнования по синхронному плаванию. Спортсменки показали отличный результат по сумме двух выступлений — 196,0979 балла.

Недосягаемые! — российские синхронистки взяли золото на Олимпиаде в Токио

На арене "Токио Акватикс Центр" были показаны произвольные программы в дисциплине синхронное плавание.

Российская команда превзошла соперников. После победы Светлана Ромашина пополнила солидную коллекцию наград разных Олимпиад.

Она одерживала победу в 2008 году в группе, в 2012, 2016 и 2020 годах в группе и дуэтах. Сейчас она взяла седьмое по счёту золото на Играх-2020.

Российская сборная под началом тренера Татьяны Покровской вышла под восьмым номером. Девушки безупречно презентовали программу под музыкальную композицию "Парад планет".

В составе блистательной команды выступали: Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина.

Серебро досталось китаянкам — 193,5310 балла, бронзу забрали украинки — 190,3018 балла.

Для команды РФ это 18-е золото в Токио. Сейчас наша сборная занимает пятое место в медальном зачёте. Наши спортсмены принесли в общую копилку 18 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды.

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ОПЯТЬ ПОБЕДА!! НАШИ СИНХРОНИСТКИ ВЫИГРАЛИ ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ЗОЛОТО!
Автор: Елена Былкина
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