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Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Серебряный призёр Олимпиады в Токио Карен Хачанов заявил о том, что ощутил несправедливое отношение к российским спортсменам во время турнира. 1 августа россиянин в финале уступил немцу Александру Звереву.

Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде

По словам Хачанова, вокруг россиян иностранной прессой и спортсменами преднамеренно создаётся негатив. В Токио команда выступает без собственного флага из-за допингового скандала.

"Хочется, чтобы это все уже поскорее закончилось. Потому что это невыносимо", — заявил Хачанов.

Также россиянин ответил главе USADA Трэвису Тайгерту на обвинения в мошенничестве. Главный американский борец с допингом решил, что все российские атлеты должны опубликовать свои результаты тестов. Хачанов отметил, что в 2018 году сдавал тесты 36 раз.

"Могу это обнародовать — мне нечего скрывать. Я чист", — приводит "СЭ" слова Хачанова.

Ранее в скандал с журналистами попал Даниил Медведев. Россиянину не понравилось, что чилийский журналист спросил его о том, не стыдно ли ему выступать без флага России.

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Хачанов у Урганта.
Автор: Артём Пермяков
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