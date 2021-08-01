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Русский немец Зверев разгромил Хачанова в финале Олимпиады

Спорт » Одиночные виды » Теннис

В Токио завершился теннисный финал в мужском одиночном разряде. Немецкий спортсмен Александр Зверев победил россиянина Карена Хачанова.

Русский немец Зверев разгромил Хачанова в финале Олимпиады

Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился практически без борьбы. Зверев, выбивший в полуфинале Новака Джоковича, оказался на голову сильнее россиянина - 6:3, 6:1.

Для 24-летнего Зверева это вторая победа на крупном турнире. В 2018 году он выиграл Итоговый чемпионат ATP. Побед на турнирах Большого шлема в активе немецкого теннисиста пока нет.

  • Отец Александра - Александр Зверев-старший - выступал за сборную СССР.
  • Старший брат Александра - Миша Зверев - родился в Москве.
  • Семя в 1991 году уехала из СССР, приняв гражданство Германии.

После завоевания Хачановым серебряной медали в активе России на Олимпиаде в Токио стало 40 наград. Команда пока занимает пятое место в общем зачёте, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.

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Автор: Артём Пермяков
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