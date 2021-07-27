Триумф в плавании и стрельбе: россияне берут медали Токио-2020

Российские спортсмены в первой половине четвёртого дня Олимпиады-2020 завоевали четыре награды. Триумфальное выступление показали пловцы и стрелки.

Исторический дубль в плавании

На дистанции 100 метров на спине у мужчин золотую медаль завоевал Евгений Рылов. Это первая победа российского плавания на Олимпийских играх с 1996 года.

Вторым с отставанием в 0,02 секунды финишировал Клемент Колесников. Для 21-летнего пловца это первое олимпийское серебро в карьере.

Пулевая стрельба

В матче за золотые медали в миксте российские стрелки (пневматический пистолет) Виталина Бацаракшина и Артём Черноусов уступили китайскому дуэту Цзян Жаньсинь/Пан Вэй. При счёте 14:14 промах допустила Бацаракшина, в итоге матч завершился со счётом 16:14, у россиян серебро.

В другом виде микста — стрельбе из пневматической винтовки — Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу. В матче за третье место они победили корейцев Квон Инджи и Нам Тхэен со счётом 17:9.