Социальная сеть "Одноклассники" провела измерение на тему Евро-2020. В ОК выяснили, что самой обсуждаемой персоной на первой неделе турнира стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Пик упоминаний тренера пришёлся на 13 июня, когда команда проиграла Бельгии (0:3). Среди футболистов на всём Евро неприкасаемый лидер - Артём Дзюба.
В топ-10 ещё два российских игрока - Алексей Миранчук и Марио Фернандес. Лучшие среди иностранных футболистов по упоминаниям - бельгиец Ромелу Лукаку и датчанин Кристиан Эриксен.
Сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020. Команда заняла четвёртое место в группе, уступив в последнем туре Дании (1:4).
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