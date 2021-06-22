Пользователи ОК больше всего обсуждают Черчесова и Дзюбу

Социальная сеть "Одноклассники" провела измерение на тему Евро-2020. В ОК выяснили, что самой обсуждаемой персоной на первой неделе турнира стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Пик упоминаний тренера пришёлся на 13 июня, когда команда проиграла Бельгии (0:3). Среди футболистов на всём Евро неприкасаемый лидер - Артём Дзюба.

В топ-10 ещё два российских игрока - Алексей Миранчук и Марио Фернандес. Лучшие среди иностранных футболистов по упоминаниям - бельгиец Ромелу Лукаку и датчанин Кристиан Эриксен.

Артем Дзюба (Россия). Ромелу Лукаку (Бельгия). Кристиан Эриксен (Дания). Патрик Шик (Чехия). Криштиану Роналду (Португалия). Александр Зинченко (Украина). Алексей Миранчук (Россия). Андрей Ярмоленко (Украина). Поль Погба (Франция). Марио Фернандес (Россия).

Сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020. Команда заняла четвёртое место в группе, уступив в последнем туре Дании (1:4).