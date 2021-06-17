Ответственный охранник стадиона в Будапеште не пустил Роналду без пропуска

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает попадать в курьёзные ситуации на Евро-2020. После истории с бутылками Coca-Cola португалец испытал проблемы при входе на стадион в Будапеште.

Перед игрой против Венгрии (3:0) охранник арены не узнал Роналду и потребовал от того аккредитации. Сотрудника стадиона могла смутить маска на лице футболиста, но в Сети его уже назвали "самым ответственным в мире".

После проверки пропуска Криштиану попал на стадион, а в игре с Венгрией записал на свой счёт дубль. Роналду записал на свой счёт несколько рекордов. Он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Кроме того, футболист сыграл на пятом Евро подряд, чего ранее не удавалось сделать никому.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что СМИ распространили ложную информацию о падении акций Coca-Cola из-за поступка Роналду. Сообщалось, что корпорация потеряла 4 млрд долларов, но оказалось, что это плановое падения из-за выплаты дивидендов.