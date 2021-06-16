Marca опубликовала фейк о падении акций Coca-Cola из-за Роналду

Испанское издание Marca опубликовало ложную информацию о влиянии жеста форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на стоимость акций Coca-Cola. Футболист на пресс-конференции перед матчем против Венгрии убрал бутылки с газировкой и заявил, что пить нужно воду.

Marca вышла с материалом, в котором говорится, что после поступка футболиста акции компании на европейских биржах упали с $56,1 до $55,2 за штуку. Якобы такое падение стоило компании $4 млрд.

Почему это фейк

Новость была растиражирована российскими и европейскими СМИ, но оказалась фейком. Дело в том, что 14 июня падение акций Coca-Cola было плановым. Компания в этот день выплачивала дивиденды. Держатели получили $0,42 за штуку.

Sports.ru отмечает, что новость о Роналду никак не повлияла на стоимость акций. 14 июня утром она составляла $55,9, а в 16.30 мск составляла $55,36, то есть опустилась на стоимость дивиденда. Более того, новость о Роналду и бутылках вышла еще позже, но рынок никак не отреагировал - 15 июня акция стоила $55,46.