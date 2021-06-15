"Пейте воду": Роналду попал в скандал с Coca-Cola на Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре скандала из-за своего отношения к газировке. Во время пресс-конференции перед игрой с Венгрией форвард убрал со стола бутылки Coca-Cola, которая является спонсором Евро-2020.

Вместо колы Роналду поставил на стол обычную воду.

"Вот, что надо пить. Пейте воду", — заявил португалец.

Роналду известен своим отношением к ЗОЖ. Он не рекламирует сладкие газированные напитки, несмотря на множество предложений. Криш заботится о своём теле и говорит, что нельзя играть в футбол, употребляя нездоровую пищу или напитки.

Перед ЧМ-2014 Роналду опротестовал рекламный ход Pepsi, который использовал фигурку с его изображением. Корпорации пришлось извиниться даже за такой безобидный ролик.

Роналду ранее признался, что запрещает вредную еду даже своим детям. Исключение составляет пицца, которую иногда Криштиану позволяет заказать.