Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре скандала из-за своего отношения к газировке. Во время пресс-конференции перед игрой с Венгрией форвард убрал со стола бутылки Coca-Cola, которая является спонсором Евро-2020.
Вместо колы Роналду поставил на стол обычную воду.
"Вот, что надо пить. Пейте воду", — заявил португалец.
Роналду известен своим отношением к ЗОЖ. Он не рекламирует сладкие газированные напитки, несмотря на множество предложений. Криш заботится о своём теле и говорит, что нельзя играть в футбол, употребляя нездоровую пищу или напитки.
Перед ЧМ-2014 Роналду опротестовал рекламный ход Pepsi, который использовал фигурку с его изображением. Корпорации пришлось извиниться даже за такой безобидный ролик.
Роналду ранее признался, что запрещает вредную еду даже своим детям. Исключение составляет пицца, которую иногда Криштиану позволяет заказать.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" кадры с улицы Женевы. На одном из зданий европейского города появилось граффити с Навальным.