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Овечкин сломал клюшку и жёстко отчитал российского вратаря "Вашингтона"

Спорт » Командные виды » Хоккей

"Вашингтон" в третьем матче серии Кубка Стэнли проиграл "Бостону", а действия российского вратаря Ильи Самсонова привели Александра Овечкина в ярость.

Овечкин сломал клюшку и жёстко отчитал российского вратаря "Вашингтона"

Для капитана "Кэпиталз" начиналось всё неплохо — он открыл счёт во втором периоде. Но команда не смогла победить из-за нелепых действий Самсонова. Российский вратарь во втором овертайме владел шайбой и оставил её за воротами партнёру. Снаряд перехватил Крэйг Смит и отправил его в сетку.

Овечкин после этого сломал клюшку о борт, а партнёру высказал "пару ласковых". Узнать точно, что сказал капитан голкиперу не представляется возможным, но вряд ли там были цензурные выражения.

Овечкин сломал клюшку и жёстко отчитал российского вратаря "Вашингтона"

"Вашингтон" проиграл матч со счётом 2:3, а в серии уступает 1-2. Следующая игра на площадке "Бостона" состоится 22 мая, после чего серия вернётся в столицу США.

800 шайб Овечкина

Российский форвард стал шестым игроком, которому удалось забросить 800 шайб в НХЛ с учётом игр в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли. Опережают россиянина по этому показателю:

  • Уэйн Гретцки — 1016 голов;
  • Горди Хоу — 869;
  • Бретт Халл — 844;
  • Яромир Ягр — 844;
  • Марк Мессье — 803.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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