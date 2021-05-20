Овечкин сломал клюшку и жёстко отчитал российского вратаря "Вашингтона"

"Вашингтон" в третьем матче серии Кубка Стэнли проиграл "Бостону", а действия российского вратаря Ильи Самсонова привели Александра Овечкина в ярость.

Для капитана "Кэпиталз" начиналось всё неплохо — он открыл счёт во втором периоде. Но команда не смогла победить из-за нелепых действий Самсонова. Российский вратарь во втором овертайме владел шайбой и оставил её за воротами партнёру. Снаряд перехватил Крэйг Смит и отправил его в сетку.

Овечкин после этого сломал клюшку о борт, а партнёру высказал "пару ласковых". Узнать точно, что сказал капитан голкиперу не представляется возможным, но вряд ли там были цензурные выражения.

Овечкин сломал клюшку и жёстко отчитал российского вратаря "Вашингтона"

"Вашингтон" проиграл матч со счётом 2:3, а в серии уступает 1-2. Следующая игра на площадке "Бостона" состоится 22 мая, после чего серия вернётся в столицу США.

800 шайб Овечкина

Российский форвард стал шестым игроком, которому удалось забросить 800 шайб в НХЛ с учётом игр в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли. Опережают россиянина по этому показателю:

Уэйн Гретцки — 1016 голов;

Горди Хоу — 869;

Бретт Халл — 844;

Яромир Ягр — 844;

Марк Мессье — 803.