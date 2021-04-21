Клубы Суперлиги собирались установить потолок зарплат футболистов

Футбольная Суперлига хотела установить потолок для зарплат игроков по примеру североамериканских лиг — НХЛ, НБА или НФЛ. Проект турнира разрабатывался несколько лет, а турнир уже имел собственный регламент, сообщает Times.

Одним из нововведений, которых нет на сегодняшний день в турнирах под эгидой УЕФА, был потолок зарплат футболистов. Клубы не могли тратить на игроков более 55% от своих доходов. Сейчас фонд оплаты труда игроков оценивается в 70-80% от заработка клубов.

По замыслу авторов проекта, такой подход позволил был клубам получить огромную прибыль и погасить все задолженности. Кроме того, существовала возможность сокращения времени матчей для того, чтобы продавать больше рекламы и привлечь молодую аудиторию.

После выхода ряда клубов из проекта в Суперлиге официально остались три команды — "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Ожидается, что каталонцы также объявят о прекращении работы по Суперлиге.