"У нас кровный пакт": что говорил Аньелли перед остановкой Суперлиги

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли до ночного заседания клубов Суперлиги полностью был уверен в сохранении проекта. За несколько часов до решения о приостановке турнира итальянец говорил, что между клубами существует "кровный пакт", поэтому лига будет продолжать работать.

"Между нашими клубами заключен кровный пакт, у проекта Суперлиги 100% шансов на успех, и мы идём дальше", — заявил Аньелли в интервью газете la Repubblica.

Позже стало известно, что английские клубы — "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" — вышли из проекта. Суперлига выступила с заявлением, в котором сообщила о продолжении работы, но невозможности проведения чемпионата.

Также Аньелли отметил, что "Ювентус" остаётся в чемпионате Италии, несмотря на участие в проекте Суперлиги. По его мнению, подобный проект не несёт никакой угрозы национальным турнирам.