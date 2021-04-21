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"У нас кровный пакт": что говорил Аньелли перед остановкой Суперлиги

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли до ночного заседания клубов Суперлиги полностью был уверен в сохранении проекта. За несколько часов до решения о приостановке турнира итальянец говорил, что между клубами существует "кровный пакт", поэтому лига будет продолжать работать.

"У нас кровный пакт": что говорил Аньелли перед остановкой Суперлиги

"Между нашими клубами заключен кровный пакт, у проекта Суперлиги 100% шансов на успех, и мы идём дальше", — заявил Аньелли в интервью газете la Repubblica.

Позже стало известно, что английские клубы — "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" — вышли из проекта. Суперлига выступила с заявлением, в котором сообщила о продолжении работы, но невозможности проведения чемпионата.

Также Аньелли отметил, что "Ювентус" остаётся в чемпионате Италии, несмотря на участие в проекте Суперлиги. По его мнению, подобный проект не несёт никакой угрозы национальным турнирам.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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