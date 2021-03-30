Гаджиев объяснил, почему Россия будет фаворитом в матче со Словакией

Бывший тренер сборных СССР и СНГ Гаджи Гаджиев в разговоре с "Правдой.Ру" поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Словакией и Россией.

Сборная Словакии неудачно стартовала в отборе, дважды сыграв вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2). По словам Гаджиева, у сборной России перед игрой есть некоторое преимущество, но результаты предыдущих матчей ничего не означают.

"Словаки потенциально несколько ниже уровнем, чем наша команда, но играют на своём поле. Наши будут иметь, наверное, некоторое преимущество. Но говорить, что мы выиграем, потому что они с Мальтой и с Кипром сыграли вничью, так это не работает. Игра может сложиться иначе. Надо исходить из того, что у нас больше шансов. И если мы будем готовы на 100%, то тогда вероятность нашего выигрыша выше", — заявил Гаджиев.

Сборная России ранее обыграла Мальту (3:1) и Словению (2:1). Игра против Словакии состоится в Трнаве и начнётся в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет "Матч ТВ".