Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

С 20 по 22 октября в Версале состоятся слушания по делу французского футболиста Карима Бензема. Игрока обвиняют в попытке шантажа партнёра по сборной Франции Матьё Вальбуэна.

Обвинение Бензема было предъявлено в ноябре 2015 года. В 2017 году кассационный суд Франции решил не проводить заседание по футболисту, а через год адвокаты форварда "Реала" не смогли выиграть апелляцию. Дело было возвращено в низшую судебную инстанцию, сообщает AFP

После скандала Бензема не вызывается в сборную Франции. Вместе с тем, открытое дело не мешает игроку выступать в составе "Реала".

В чём обвиняют Бензема

Вальбуэна обвинил Бензема в том, что его знакомые шантажировали его при помощи видео интимного содержания. Якобы форвард "Реала" заплатил сообщникам за то, что они связались с Матьё и потребовали от него денег за ролик.

Кроме нападающего "Реала", обвиняемыми по делу проходят четыре человека. Бензема, как организатору попытки шантажа, грозит пять лет тюремного срока.