Защитник Маслов покинул расположение молодёжной сборной России

Защитник Павел Маслов покинул расположение молодёжной сборной России. Команда находится в Венгрии, где принимает участие в чемпионате Европы.

По сообщению пресс-службы сборной, Маслов уехал домой из-за того, что не сможет сыграть против Дании. Футболист заработал дисквалификацию за две жёлтые карточки.

Сборная России в рамках группового турнира обыграла Исландию (4:1) и уступила Франции (0:2). В игре с французами нарушения Маслова привели к двум пенальти, которые успешно реализовал соперник.

31 марта команда сыграет против Дании. В этой игре россиянам нужна победа с разницей в два мяча и более.

В таком случае Россия выйдет в четвертьфинал. Плей-офф турнира состоится с 31 мая по 6 июля.