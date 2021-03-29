Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Названы автомобили, на которых чаще всего ездят виновники ДТП
В Тюмени по обвинению во взятке арестован начальник отдела ГИБДД
Новые санитарные правила приведут к подорожанию услуг ЖКХ
В Ташкенте жестоко избит известный блогер
"Лучше в МИД спросить": Песков об апрельском саммите по климату
Бабушка Барака Обамы умерла в Кении
Песков назвал главное научное достижение 2020 года
Песков рассказал о параде Победы в Москве
В Брянске школьники отремонтировали дорогу

Туктамышева рассказала, из-за чего расплакалась после выступления на ЧМ

Спорт » Командные виды » Футбол

Фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему не смогла сдержать эмоций после выступления в произвольной программе на чемпионате мира. Россиянка расплакалась после того, как узнала свои оценки.

Туктамышева рассказала, из-за чего расплакалась после выступления на ЧМ

Во время произвольной программы Туктамышева упала, выполняя тройной флип. Фигуристка призналась, что думала, что из-за этого лишилась шансов на медаль.

"Поэтому такая мощная реакция получилась. Я думала тогда, что подвела себя и никогда себе этого не прощу. А когда увидела промежуточное первое место, была безумно счастлива", — приводит ТАСС слова Туктамышевой.

В итоге Туктамышева завоевала серебряную медаль. Её опередила Анна Щербакова. Третье место заняла Александра Трусова.

Второе место позволило Туктамышевой попасть в состав сборной России на командный чемпионат мира. Этот турнир состоится в Осаке с 15 по 18 апреля. Российская команда ни разу не выигрывала командный ЧМ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Новые санитарные правила приведут к подорожанию услуг ЖКХ
В Ташкенте жестоко избит известный блогер
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Буффон летом уйдёт из "Ювентуса"
"Лучше в МИД спросить": Песков об апрельском саммите по климату
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Бабушка Барака Обамы умерла в Кении
Песков назвал главное научное достижение 2020 года
Песков рассказал о параде Победы в Москве
В "Спартаке" отреагировали на информацию о назначении Финка
Популярное
Здоровье и профилактика
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении

Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.

Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Российский шоу-бизнес
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Здоровье и профилактика
Развеян главный миф о пользе молока
Российский шоу-бизнес
Фанатка ворвалась в номер Егора Крида
Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на обвинения Ксении Собчак
Северная Америка
США пригрозили последствиями из-за "агрессивных действий" России
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Общество
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников