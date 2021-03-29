Туктамышева рассказала, из-за чего расплакалась после выступления на ЧМ

Фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему не смогла сдержать эмоций после выступления в произвольной программе на чемпионате мира. Россиянка расплакалась после того, как узнала свои оценки.

Во время произвольной программы Туктамышева упала, выполняя тройной флип. Фигуристка призналась, что думала, что из-за этого лишилась шансов на медаль.

"Поэтому такая мощная реакция получилась. Я думала тогда, что подвела себя и никогда себе этого не прощу. А когда увидела промежуточное первое место, была безумно счастлива", — приводит ТАСС слова Туктамышевой.

В итоге Туктамышева завоевала серебряную медаль. Её опередила Анна Щербакова. Третье место заняла Александра Трусова.

Второе место позволило Туктамышевой попасть в состав сборной России на командный чемпионат мира. Этот турнир состоится в Осаке с 15 по 18 апреля. Российская команда ни разу не выигрывала командный ЧМ.