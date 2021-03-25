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Сборная России стартует на молодёжном Евро-2021

Спорт » Командные виды » Футбол

Молодёжная сборная России 25 марта проведёт первый матч в рамках Евро-2021. Команда встретится со сборной Исландии.

Сборная России стартует на молодёжном Евро-2021

Игра начнётся в 20.00 по московскому времени. Российские зрители смогут наблюдать за ближайшим резервом национальной команды на телеканале "Матч ТВ".

Где сыграет сборная России

Матч состоится на стадионе "Альцуфер" в пригороде венгерского города Дьора. Арена вмещает 4000 зрителей и является домашней для команды четвёртой лиги "Дьирмот".

Кто выйдет на поле

В заявке сборной России на турнир — 23 игрока.

Вратари

  • Александр Максименко ("Спартак"), Денис Адамов ("Сочи") и Иван Ломаев ("Крылья Советов").

Защитники

  • Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Нефтехимик"), Павел Маслов ("Спартак"), Артём Голубев ("Уфа"), Данил Круговой ("Зенит").

Полузащитники

  • Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — "Динамо"), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — "Краснодар"), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Александр Ломовицкий ("Арсенал"), Наиль Умяров ("Спартак"), Данил Глебов ("Ростов"), Даниил Куликов ("Локомотив").

Нападающие

  • Вячеслав Грулев ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров ("Рубин")

Расписание турнира

После поединка россиян с исландцами на поле выйдут команды Франции и Дании. Следующие матчи в группе состоятся 28 и 31 марта.

28 марта

  • Россия — Франция.
  • Исландия — Дания.

31 марта

  • Дания — Россия.
  • Исландия — Франция.

Две команды из группы выйдут в четвертьфинал. Матчи плей-офф пройдут с 31 мая по 6 июня в Венгрии и Словении.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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