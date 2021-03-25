Молодёжная сборная России 25 марта проведёт первый матч в рамках Евро-2021. Команда встретится со сборной Исландии.
Игра начнётся в 20.00 по московскому времени. Российские зрители смогут наблюдать за ближайшим резервом национальной команды на телеканале "Матч ТВ".
Матч состоится на стадионе "Альцуфер" в пригороде венгерского города Дьора. Арена вмещает 4000 зрителей и является домашней для команды четвёртой лиги "Дьирмот".
В заявке сборной России на турнир — 23 игрока.
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
После поединка россиян с исландцами на поле выйдут команды Франции и Дании. Следующие матчи в группе состоятся 28 и 31 марта.
28 марта
31 марта
Две команды из группы выйдут в четвертьфинал. Матчи плей-офф пройдут с 31 мая по 6 июня в Венгрии и Словении.
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