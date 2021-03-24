Чемпионка мира по сноуборду погибла после схода лавины в Альпах

Чемпионка мира по сноуборду Жюли Помагальски погибла после схода лавины в Швейцарских Альпах. Тело француженки было обнаружено в результате спасательной операции. Вместе с Помагальски погиб гид Бруно Кутелли, сообщает Олимпийский комитет Франции.
40-летняя спортсменка давно завершила карьеру. В 1999 году она выиграла чемпионат мира в сноуборд-кроссе, а в 2003 году завоевала серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе. Также в её активе Кубок мира 2004 года.
Помагальски участвовала в двух Олимпиадах. Оба раза она занимала шестое место в параллельном гигантском слаломе.
Жюли — внучка Жана Помагальски, изобретателя первого лыжного подъёмника.
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