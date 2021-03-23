Владелец "Торпедо" поставил новому тренеру задачу

Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев представил команде нового тренера. Им стал эск-наставник сборной России Александр Бородюк.

Перед новым тренером поставлена задача вывести команду в премьер-лигу (РПЛ). Контракт со специалистом рассчитан до окончания сезона-2021/22.

"Я разговаривал только с одним человеком. Причём уже после расторжения контракта с Игнашевичем. Мы нашли понимание с Бородюком", — приводит "СЭ" слова Авдеева.

"Торпедо" в данный момент занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. Последние четыре матча команда проиграла и отстала от второго места, дающего прямую путёвку в РПЛ, на 11 очков.

Вместе с тем, "автозаводцы" продолжают борьбу за места в стыковых матчах с командами РПЛ. Отставание от "Алании", которая в ФНЛ идёт четвёртой, составляет три очка.

Бородюк возглавлял "Торпедо" в сезоне-2013/14. Команда под его руководством вышла в РПЛ.