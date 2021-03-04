Экс-игрок "Зенита" будет баллотироваться на пост мэра Турина

Демократическая партия Италии планирует выдвинуть экс-футболиста "Зенита" и "Ювентуса" Клаудио Маркизио кандидатом на выборах мэра Турина. 35-летний спортсмен уже дал принципиальное согласие, но окончательный ответ по этому вопросу пообещал позже, сообщает La Stampa.

Выборы мэра Турина состоятся в октябре. Ранее Маркизио неоднократно заявлял о желании начать политическую карьеру.

Карьера Маркизио

Итальянский футболист большую часть карьеры провёл в "Ювентусе". В составе команды он отыграл 389 матчей, завоевав семь чемпионских титулов, четыре Кубка Италии и три Суперкубка.

За "Зенит" Маркизио выступал в сезоне-2018/19, отыграв 15 матчей. Вместе с командой завоевал чемпионский титул.

В составе сборной Италии отыграл 55 матчей, в которых забил пять мячей. С командой он дошёл до финала Евро-2012.