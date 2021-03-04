Экс-игрок "Зенита" будет баллотироваться на пост мэра Турина

Демократическая партия Италии планирует выдвинуть экс-футболиста "Зенита" и "Ювентуса" Клаудио Маркизио кандидатом на выборах мэра Турина. 35-летний спортсмен уже дал принципиальное согласие, но окончательный ответ по этому вопросу пообещал позже, сообщает La Stampa.
Выборы мэра Турина состоятся в октябре. Ранее Маркизио неоднократно заявлял о желании начать политическую карьеру.
Итальянский футболист большую часть карьеры провёл в "Ювентусе". В составе команды он отыграл 389 матчей, завоевав семь чемпионских титулов, четыре Кубка Италии и три Суперкубка.
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