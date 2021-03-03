Иродов завоевал третье золото, Первушин вторую бронзу на юниорском ЧМ

Российский биатлонист Михаил Первушин выиграл бронзовую медаль в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе. Он отстал на 14,2 секунды от француза Эмильена Клода.
Для Первушина это вторая бронза на турнире. Днём ранее россиянин завоевал награду в спринтерской гонке.
В категории до 19 лет продолжает доминировать российский биатлонист Денис Иродов. В гонке преследования он допустил один промах, что не помешало обойти ближайших преследователей на полторы минуты.
Для Иродова это третье золото юниорского чемпионата мира. Ранее он победил в индивидуальной гонке и спринте.
В программе биатлонного ЮЧМ остались эстафетные гонки, которые пройдут 5 и 6 марта.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Население Сан-Марино прививается российской вакциной "Спутник V". Итальянцы, швейцарцы, немцы стремятся приехать и получить прививку.