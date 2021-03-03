Иродов завоевал третье золото, Первушин вторую бронзу на юниорском ЧМ

Российский биатлонист Михаил Первушин выиграл бронзовую медаль в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе. Он отстал на 14,2 секунды от француза Эмильена Клода.

Для Первушина это вторая бронза на турнире. Днём ранее россиянин завоевал награду в спринтерской гонке.

Триумф Иродова

В категории до 19 лет продолжает доминировать российский биатлонист Денис Иродов. В гонке преследования он допустил один промах, что не помешало обойти ближайших преследователей на полторы минуты.

Для Иродова это третье золото юниорского чемпионата мира. Ранее он победил в индивидуальной гонке и спринте.

В программе биатлонного ЮЧМ остались эстафетные гонки, которые пройдут 5 и 6 марта.