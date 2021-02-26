Овечкин занял 100-е место среди ассистентов в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин покорил очередной рубеж в НХЛ. Россиянин вошёл в топ-100 ассистентов в истории лиги.

На 100-е место Овечкину позволила подняться передача в матче против "Питтсбурга" (5:2). Всего на его счету 582 результативных ассиста.

Среди российских хоккеистов Овечкин занимает седьмое место в НХЛ. Выше форварда "Вашингтона":

Сергей Федоров — 696 передач,

Евгений Малкин — 667,

Сергей Зубов — 619,

Павел Дацюк — 604,

Алексей Ковалев — 599,

Сергей Гончар — 591.