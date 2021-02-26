Овечкин занял 100-е место среди ассистентов в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин покорил очередной рубеж в НХЛ. Россиянин вошёл в топ-100 ассистентов в истории лиги.
На 100-е место Овечкину позволила подняться передача в матче против "Питтсбурга" (5:2). Всего на его счету 582 результативных ассиста.
Среди российских хоккеистов Овечкин занимает седьмое место в НХЛ. Выше форварда "Вашингтона":
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